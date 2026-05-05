Il caso Villa Mussolini Rufo Spina Fdi | Servono chiarimenti

Il comportamento dei dirigenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini riguardo alla vendita di Villa Mussolini ha sollevato alcune perplessità. Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha richiesto chiarimenti sulla gestione e sulle decisioni prese in merito alla transazione. La vicenda coinvolge questioni legate alle modalità di vendita e alla trasparenza delle procedure adottate dalla fondazione. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Il comportamento dei vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini sulla vendita di Villa Mussolini lascia dei dubbi. Servono dei chiarimenti. A intervenire è il consigliere comunale di Rimini, di Fratelli d’Italia, Carlo Rufo Spina. "Diversi soci riminesi della Fondazione mi hanno contattato esprimendomi molti dubbi sull’operazione di vendita di Villa Mussolini, e l’esposto presentato dalla David2 lascia pensare che c’è qualcosa di non detto nell’operazione". Rufo Spina sposta la discussione da Riccione a Rimini, "visto che la Fondazione è in fondo riminese come i suoi soci". Dunque si chiede "perché procedere con un bando per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso Villa Mussolini, Rufo Spina (Fdi): "Servono chiarimenti" Notizie correlate Scuola chiusa per amianto, Marcello (FdI): "Servono chiarimenti sulla riapertura in sicurezza"Il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI): "Avviare una verifica regionale sullo stato di presenza di amianto negli edifici scolastici... Caso Claudia Conte, i capigruppo Fdi: “Piena fiducia in Piantedosi”. Le opposizioni: “Chiarimenti sulle consulenze della giornalista”Mentre da Palazzo Chigi tutto tace sul caso di Claudia Conte e della sua relazione con il ministro Matteo Piantedosi, in difesa del capo del Viminale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Villa Mussolini, la sindaca: Piena fiducia nella Fondazione. Riccione non accetta rappresentazioni distorte; Villa Mussolini, la vendita finisce in procura; RICCIONE: Villa Mussolini, botta e risposta sull’assegnazione al Comune; Villa Mussolini: non cambia nulla nell'iter di assegnazione al Comune di Riccione. Il caso Villa Mussolini, Rufo Spina (Fdi): Servono chiarimentiIl comportamento dei vertici della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini sulla vendita di Villa Mussolini lascia dei dubbi. ilrestodelcarlino.it Cessione Villa Mussolini: David2 pronta all'esposto in ProcuraMa allo stesso tempo viene tesa una mano verso Fondazione Carim: Totalmente disponibili a dialogo e confronto ... altarimini.it Cessione Villa Mussolini: David2 pronta all'esposto in Procura Leggi qui: https://altarimini.it/cessione-villa-mussolini-david2-pronta-allesposto-in-procura.php - facebook.com facebook Azienda in corsa per 'Villa Mussolini' incalza la Fondazione, 'ci incontri'. David2 chiede chiarimenti "per evitare strascichi giudiziari o contenziosi" #ANSA x.com