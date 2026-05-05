Hugin sonda i vulcani a 3.000 metri | nuovi dati per il Golfo

Una sonda robotizzata ha raggiunto i 3.000 metri di profondità nei fondali del Golfo, permettendo di raccogliere nuovi dati sui vulcani sommersi. Durante le operazioni, sono stati rilevati gas potenzialmente pericolosi provenienti dai fondali di un'isola vulcanica. Questi strumenti permettono di ascoltare e analizzare i segnali dei vulcani attivi sotto il mare, offrendo informazioni utili per monitorare eventuali cambiamenti o rischi.

? Cosa scoprirai Come può un robot ascoltare i segnali dei vulcani sommersi?. Quali gas pericolosi sono stati rilevati nei fondali di Ischia?. Come vengono usati i dati del cloud per la sicurezza costiera?. Perché questo monitoraggio a 3.000 metri protegge le popolazioni locali?.? In Breve Il coordinatore Giordano Giorgi gestisce il progetto Pnrr Mer per Ispra.. I sensori misurano salinità, temperatura e gas come metano e anidride carbonica.. La presidente Maria Alessandra Gallone sottolinea il valore strategico per il Paese.. I rilievi batimetrici avvengono a 3.000 metri di profondità vicino a Ischia.. L’Auv Hugin ha testato la sua capacità di operare a 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hugin sonda i vulcani a 3.000 metri: nuovi dati per il Golfo Notizie correlate JUICE: la sonda cattura dati unici sulla cometa interstellare 3I/ATLASLa sonda JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea ha intercettato la cometa interstellare 3I/ATLAS durante il suo viaggio verso Giove, fornendo dati unici... L’INGV svela i segreti dei vulcani di fango con dati mai visti prima(Adnkronos) – La terra torna a parlare attraverso i suoi segnali più profondi e invisibili, svelando dinamiche rimaste per decenni avvolte nel...