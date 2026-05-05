Grande Fratello Vip tensione alle stelle | partono le testate

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati nuovi momenti di tensione, con alcuni concorrenti coinvolti in discussioni animate. La convivenza forzata sembra aver aumentato i nervi tesi tra i partecipanti, portando a scontri e confronti più frequenti. Le tensioni si sono fatte evidenti nelle ultime ore, con alcune testate che sono state avviate tra i coinquilini.

Clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la convivenza forzata continua a far emergere attriti e nervi scoperti. Protagoniste dell’ultimo acceso confronto sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini, già note per il loro carattere forte. La miccia si è accesa al mattino, davanti alla postazione trucco. Al risveglio, Mussolini ha trovato lo spazio occupato dai prodotti della coinquilina e ha iniziato a protestare, alzando i toni. Una reazione che ha immediatamente innescato la replica di Elia, che non ha nascosto il fastidio per quello che ha definito un attacco improvviso. Le parole sono rapidamente degenerati in uno scambio sempre più acceso, tra accuse e sfoghi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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