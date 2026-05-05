Gli amici i tifosi | il mondo oggi a Padova per salutare Alex Zanardi All' altare la sua handbike

A Padova, centinaia di persone si sono radunate nella basilica di Santa Giustina per rendere omaggio ad Alex Zanardi. Nella navata centrale, lunga e larga come un campo da calcio, sono state sistemate circa mille sedie, mentre altre duemila persone sono rimaste in piedi. Sul presbiterio, accanto all’altare, è stata posizionata la sua handbike, simbolo della sua carriera e della sua ripresa. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e tifosi, tutti presenti per salutare Zanardi.

La basilica di Santa Giustina a Padova nella sua navata centrale ha la lunghezza e la larghezza di un campo da calcio, contiene mille persone sedute e altre duemila in piedi. Eppure secondo le autorità cittadine tanto spazio potrebbe non bastare a contenere amici, colleghi, tifosi per l'addio ad Alex Zanardi, iniziato alle 11. L'handbike sotto l'altare Già prima dall'inizio dei funerali di Alex Zanardi, la basilica di Santa Giustina a Padova era piena e molte persone sono rimaste in piedi. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese, che normalmente è custodita al museo della Medicina poco distante.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli amici, i tifosi: il mondo oggi a Padova per salutare Alex Zanardi. All'altare la sua handbike Notizie correlate Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova: persone in coda da ore, la sua handbike sull’altare(Adnkronos) – Già centinaia di persone nella grande basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi di oggi,... Alex Zanardi, la diretta del funerale: la sua handbike sull'altare della basilica di Santa Giustina gremitaPADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gli amici, i tifosi: il mondo a Padova oggi per salutare Alex Zanardi; Zanardi, l’emozione di amici e tifosi. Bebe Vio: Mi hai dato la forza di ripartire; Gli amici, i tifosi: il mondo oggi a Padova per salutare Alex Zanardi. All'altare la sua handbike; Morte di Alex Zanardi, il dolore della sua Bologna: Sapremo ricordarti degnamente. Gli amici, i tifosi: il mondo oggi a Padova per salutare Alex Zanardi. All'altare la sua handbikeIl funerale nella basilica di Santa Giustina a Padova. La bara preceduta dagli atleti paralimpici di Obiettivo3 ... gazzettadelsud.it Duemila persone in chiesa per il funerale di Zanardi, la handbike sull'altareFolla nella basilica di Santa Giustina a Padova, presenti i vertici dello sport italiano, atleti paralimpici, amici e vip. Fra i primi ad arrivare i ragazzi paralimpici di 'Obiettivo3' (ANSA) ... ansa.it A Noventa Padovana è stato dichiarato lutto cittadino per la giornata odierna: lì Alex Zanardi ha vissuto per più di venti anni. Era sposato con la padovana Daniela Manni. Il sindaco del Comune Marcello Bano ricorda Zanardi con affetto, sottolineando l’importa - facebook.com facebook "Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com