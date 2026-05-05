Furto a Torino Barriera di Milano | auto presa a colpi di tombino e svuotata

A Torino, in zona Barriera di Milano, un'auto Audi station wagon è stata trovata con i vetri sfondati in via Rondissone, all'angolo con via Ceresole. Secondo quanto riferito, l’auto è stata presa di mira durante un furto, con un tombino utilizzato per rompere i vetri. La vettura è risultata svuotata di oggetti e beni, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un'auto Audi station wagon, è stata trovata con i vetri sfondati in via Rondissone all'angolo con via Ceresole a Torino. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 5 maggio 2026. Per danneggiare il veicolo è stato utilizzato un tombino, che è stato poi ritrovato appoggiato sopra.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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