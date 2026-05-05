Nel Friuli, alcune tradizioni gastronomiche hanno resistito nel tempo, valorizzando prodotti locali riconosciuti ufficialmente. Tra queste, la pitina, originaria di zone di montagna, e la cipolla di Cavasso Nuovo, che ha ottenuto il riconoscimento IGP. Questi alimenti rappresentano un esempio di come le ricette e le colture tradizionali siano diventate simboli di identità nei borghi della regione. La loro storia si intreccia con le caratteristiche specifiche del territorio e delle tecniche di produzione.

? Cosa scoprirai Come si trasforma un cibo della miseria in un'eccellenza IGP?. Perché la cipolla di Cavasso Nuovo ha un cuore così diverso?. Cosa rende il ripieno dei cjarsons così diverso dagli agnolotti?. Come cambia il sapore del prosciutto di Sauris rispetto a San Daniele?.? In Breve Pitina IGP nasce dalla tradizione della miseria trasformando la scarsità in risorsa.. Cipolla rossa di Cavasso Nuovo nota anche come varietà dei Maraldi.. Cjarsons presentano circa 30 varianti tra dolce e salato con festa a Sutrio.. Prosciutto di Sauris utilizza esclusivamente legno di faggio per l'affumicatura.. Quattro eccellenze gastronomiche del Friuli Venezia Giulia, tra cui la pitina IGP e la cipolla rossa di Cavasso Nuovo, definiscono l’identità culinaria di territori che vivono di tradizioni antiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, i sapori che uniscono i borghi: 4 eccellenze tra pitina e cipolla

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