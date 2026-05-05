Stasera si gioca l’andata della semifinale di Europa League tra Friburgo e Sporting Braga, con inizio alle 21:00. Entrambe le formazioni hanno annunciato le formazioni ufficiali e le quote prevedono almeno un gol per parte, rendendo il match molto equilibrato e con la qualificazione ancora aperta. La seconda squadra finalista sarà determinata giovedì notte, quando si conoscerà quale tra le due resterà in corsa per la finale.

Sappiamo sicuramente che una delle due finaliste di questa edizione dell’Europa League sarà una squadra inglese: la nazionalità dell’altra squadra si deciderà giovedì notte, quando rimarrà solo una squadra in lizza tra Friburgo e Sporting Braga. Gara di ritorno e conseguente verdetto, quindi, sul passaggio del turno: si parte dal vantaggio di un gol a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Sporting Braga (Europa League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte e qualificazione apertissima

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