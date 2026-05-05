La partita tra Friburgo e Sporting Braga si giocherà giovedì sera, alle 21:00, nell’ambito dell’Europa League. Dopo aver superato diverse fasi, le due squadre sono ancora in corsa per raggiungere la finale, con i tedeschi che cercano di recuperare uno svantaggio e i portoghesi determinati a mantenere il vantaggio. Sulla qualificazione finale si pronuncerà nei prossimi incontri, lasciando ancora aperto il nome della seconda finalista europea.

Sappiamo sicuramente che una delle due finaliste di questa edizione dell’Europa League sarà una squadra inglese: la nazionalità dell’altra squadra si deciderà giovedì notte, quando rimarrà solo una squadra in lizza tra Friburgo e Sporting Braga. Gara di ritorno e conseguente verdetto, quindi, sul passaggio del turno: si parte dal vantaggio di un gol a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Sporting Braga (Europa League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I tedeschi cercano la rimonta

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