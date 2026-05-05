Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, 5 maggio, su Rai 3 alle ore 21:45, va in onda un nuovo episodio di Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile. La trasmissione, trasmessa ogni venerdì in prima serata, si concentra su vari temi di attualità e approfondimenti. Durante la puntata sono previsti diversi ospiti, i cui nomi non sono stati ancora comunicati. La puntata si concentrerà su argomenti di interesse pubblico e notizie recenti.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 5 maggio. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 5 maggio 2026. Anticipazioni. Il caso Garlasco in primo piano a “Farwest” stasera. Ci si si concentra sulle ultime novità mentre cresce l’attesa per l’interrogatorio di Andrea Sempio del 6 maggio: la Procura delinea il possibile movente, legato al rifiuto di un approccio sessuale.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco in Tv, la verità sugli audio censurati: la ‘risposta’ a Roberta Bruzzone e l’ipotesi depistaggio; A Farwest le novità sul caso di Garlasco: la verità sugli audio al centro di un complotto. Le anticipazioni di stasera 28 aprile; Farwest torna a Garlasco con gli audio al centro di un complotto: tutti i temi della puntata; Salvo Sottile chiude Farwest con una stoccata velenosa a Roberta Bruzzone: Si erge a giudice morale, inaccettabile. Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3Farwest: il nuovo programma di Salvo Sottile su Rai 3. Le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 28 aprile 2026, alle ore 21.20 ... tpi.it Farwest con Salvo Sottile, 5 maggio 2026: temi e ospitiFarwest, il programma di Salvo Sottile, torna martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai3: ecco i temi di stasera. Novità sul caso Garlasco e attualità internazionale Cresce l’attesa per l’interrogatorio di A ... radiomusik.it Stasera ore 21.20 ospite di Salvo Sottile e a #farwest #fblifestyle - facebook.com facebook