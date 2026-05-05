Gli appassionati di film horror trovano spesso nelle pellicole più note le proprie preferite, ma esistono anche titoli meno conosciuti che meritano attenzione. Tra questi, ci sono alcune opere che sono passate un po’ in secondo piano rispetto ai grandi classici, ma che offrono comunque esperienze intense e coinvolgenti. In questo articolo vengono presentati cinque film sottovalutati, tra cui una pellicola di Romero che spesso sfugge ai radar degli appassionati.

Inutile girarci attorno: l’horror è il genere cinematografico più prolifico e amato nella storia del cinema. Sin dagli albori ha saputo intrattenere e spaventare il pubblico: già nel 1896, letteralmente un anno dopo la nascita del cinema, con Le Manoir du Diable, diretto nientemeno che dal grande Georges Méliès, prendevano forma sullo schermo le atmosfere e le tematiche della letteratura gotica. Da lì, il genere ha continuato ad ampliarsi, passando dalle atmosfere gotiche fino agli orrori più “quotidiani”. Nel corso dei decenni, poi, l’horror si è trasformato insieme alla società: dalla paranoia della Guerra Fredda all’edonismo reaganiano,...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fan degli horror? Ecco i migliori 5 film sottovalutati che non potete perdervi (come la perla mai vista di Romero)

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