Durante l’estate nel Varesotto si terrà il festival “Il Lago Cromatico”, che coinvolgerà otto località del Lago Maggiore. La dodicesima edizione del festival avrà come tema centrale i colori, con eventi e spettacoli dedicati a questa tematica. La manifestazione si svolgerà durante i mesi più caldi dell’anno, portando artisti e pubblico in diverse zone della zona. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e culturale locale attraverso l’uso del colore.

Il festival “ Il Lago Cromatico “ animerà l’estate del Lago Maggiore. Il tema al centro dell’edizione numero 12 è quello dei colori. Da maggio ad agosto saranno coinvolti tra concerti, mostre e appuntamenti i territori di Angera, Besozzo, Gavirate, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Ranco e Travedona Monate. Si parte con “Lago Cromatico Young“: il via è venerdì all’Auditorium Club House di Ispra con il primo di otto concerti in cui si esibiranno in tutto più di duecento giovani musicisti e studenti. La manifestazione continuerà con le esibizioni di importanti artisti muovendosi tra musica classica e jazz, tra ispirazioni etniche, antico e contemporaneo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estate dei colori in otto località del Varesotto

Notizie correlate

Si perdono durante un'escursione in località De Contra (Caramanico): recuperate dall'elicottero dei vigili del fuocoStavano facendo un'escursione in località De Contra, nel comune di Caramanico, quando hanno perso l'orientamento.

Moda Estate 2026: i colori pastello che rivoluzionano il tuo stileLa stagione calda del 2026 si prepara a colorare i look estivi con una palette che attinge direttamente dal mondo dei dolci, proponendo un mix di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Estate dei colori in otto località del Varesotto; Una bella estate a colori. Dalle star di TikTok ai grandi big della musica; Colore di stagione il verde Assenzio quest’estate seduce tutti, dalle passerelle ai cocktail bar; Gonne lunghe: 5 modelli di tendenza dalle sfilate Primavera/Estate 2026.

È l’estate dei colori pastello: la principessa Charlene di Monaco sceglie il rosa delicatoIl principe Alberto ha festeggiato in grande stile i suoi 20 anni di regno, cominciati dopo la morte del padre Ranieri III, avvenuta il 6 aprile 2005. Ai festeggiamenti hanno preso parte tantissime ... fanpage.it

Colori di tendenza per l’estate 2025: giallo burro, lilla e menta sono i must di stagioneDal verde menta al lilla, dall’ocra al miele, passando per le tonalità nude e di giallo burro, ecco la guida ai colori dell’estate 2025, con le tonalità must have su cui puntare e le inspirazioni per ... fanpage.it

I fatti sono avvenuti nell’estate del 2023. Con un gruppo di amici avrebbe anche distrutto alcuni arredi - facebook.com facebook

"I Concerti nel Parco - Estate 2026" alla Casa del Jazz ift.tt/IjcMhWS x.com