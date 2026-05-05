Estate dei colori in otto località del Varesotto
Durante l’estate nel Varesotto si terrà il festival “Il Lago Cromatico”, che coinvolgerà otto località del Lago Maggiore. La dodicesima edizione del festival avrà come tema centrale i colori, con eventi e spettacoli dedicati a questa tematica. La manifestazione si svolgerà durante i mesi più caldi dell’anno, portando artisti e pubblico in diverse zone della zona. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e culturale locale attraverso l’uso del colore.
Il festival “ Il Lago Cromatico “ animerà l’estate del Lago Maggiore. Il tema al centro dell’edizione numero 12 è quello dei colori. Da maggio ad agosto saranno coinvolti tra concerti, mostre e appuntamenti i territori di Angera, Besozzo, Gavirate, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Ranco e Travedona Monate. Si parte con “Lago Cromatico Young“: il via è venerdì all’Auditorium Club House di Ispra con il primo di otto concerti in cui si esibiranno in tutto più di duecento giovani musicisti e studenti. La manifestazione continuerà con le esibizioni di importanti artisti muovendosi tra musica classica e jazz, tra ispirazioni etniche, antico e contemporaneo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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