Una sera come tante all’interno di un ospedale italiano si è trasformata in un episodio di violenza quando un uomo è stato accoltellato davanti a numerosi presenti. L’aggressione è avvenuta nel reparto, con testimoni che hanno assistito alla scena. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Era una sera come tante altre, segnata dal ritmo serrato delle corsie e dal suono costante dei macchinari che scandiscono la vita all’interno di un reparto ospedaliero. L’uomo aveva appena sfilato il camice, sentendo addosso tutto il peso di una giornata trascorsa a prendersi cura degli altri, con la mente già proiettata verso il meritato riposo domestico. Camminava con passo stanco verso la propria automobile, stringendo le chiavi in tasca e assaporando il silenzio dell’aria serale che finalmente sostituiva l’odore asettico dei corridoi. Non poteva immaginare che, a pochi metri dalla sicurezza della sua vettura, l’oscurità avrebbe preso una forma violenta e inaspettata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma nell’ospedale italiano, accoltellato davanti a tutti! La notizia proprio adesso

Multi sub DUBMarried for 3 years without love, after separation he waits at her door nightly

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