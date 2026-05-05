Un detenuto avrebbe dichiarato di aver ingoiato due lamette prima di essere trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri. Una volta arrivato in ospedale, si sarebbe scagliato contro un macchinario sanitario, provocando danni. Non sono stati riferiti altri dettagli sull’episodio o sulle eventuali conseguenze per il personale coinvolto.

Prima compie atti di autolesionismo affermando di avere ingoiato delle lamette. Poi, una volta giunto in ospedale, dà in escandescenza e danneggia un macchinario sanitario. Quest’ultimo gesto è costato l’ arresto a un 48enne di origine algerina, subito liberato al termine degli accertamenti. L’uomo si trova comunque tuttora piantonato in ospedale, in attesa che i medici sciolgano la prognosi e chiariscano la sua situazione clinica. L’episodio di violenza al Sant’Anna è stato però soltanto il culmine di una vicenda più articolata, partita nella mattinata di domenica. Lo straniero era stato preso in carico dai carabinieri, in vista delle procedure amministrative per il suo trasferimento in un Cpr.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doveva essere trasferito al Cpr: "Ho inghiottito due lamette". Poi crea danni all’ospedale

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