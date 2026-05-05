Dobbiamo prepararci al peggio Carburanti l' allarme della Commissione europea

Oggi un rappresentante dell’Unione Europea ha avvertito che ci si deve preparare a possibili scenari difficili riguardo ai carburanti. Durante una conferenza stampa, il Commissario europeo per l’Energia ha dichiarato che è importante essere pronti a affrontare situazioni peggiori. Nessun dettaglio sui piani o sulle misure da adottare è stato fornito, ma il messaggio è chiaro: si invita a una maggiore prudenza.

Roma, 5 maggio 2026 – È necessario tenersi pronti agli scenari più avversi: questo il monito lanciato questa mattina dal Commissario europeo per l’Energia, Dan Jørgensen. A margine del dialogo tra UE e Moldova sulle strategie energetiche, il politico danese ha chiarito che l'Unione europea sta monitorando costantemente i potenziali rischi legati alla disponibilità di gasolio. Pur precisando che l'emergenza non è ancora scattata, ha ammesso che il pericolo è reale. epa12933909 Il commissario europeo per l'Energia e l'Edilizia abitativa Dan Jorgensen interviene durante una conferenza stampa con il ministro dell'Energia della Moldavia al termine del 7° Dialogo di alto livello sull'energia presso la Commissione europea, a Bruxelles, in Belgio, il 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Dobbiamo prepararci al peggio". Carburanti, l'allarme della Commissione europea Notizie correlate Carburanti, allarme speculazioni: convocata la Commissione di allerta rapida al MimitIl Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit, su indicazione del ministro Adolfo Urso e d’intesa con le altre Amministrazioni, ha... Pedde (Igs): “Per l’Italia nessun pericolo dai droni e missili di Teheran. Però dobbiamo prepararci al confronto con la Russia”Secondo l'analista l'Iran concentrerà i suoi sforzi sul Golfo, cercando i indurre Usa e comunità internazionale verso una soluzione non militare...