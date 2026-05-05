Dietro le quinte di Inter-Milan | Dentro la partita | Serie A 2025 26

Nel match di Serie A tra Inter e Milan, le due squadre si sono sfidate in un derby molto atteso nella stagione 202526. Entrambi i club milanesi avevano l’obiettivo di ridurre il divario con la Roma, presente in classifica. La partita ha visto momenti di tensione e azioni decisive, con i tifosi e le rose che hanno dato vita a un incontro ricco di emozioni. La sfida si è svolta in uno stadio pieno, con grande coinvolgimento delle due squadre.

Inter e Milan si affrontano nel Derby della Madonnina: i club milanesi cercano entrambi di accorciare le distanze con la Roma a.Guarda questo video su Youtube Chivu, il ‘ragazzo’ di Mourinho che ha restituito lo scudetto all’Inter: “Non avrei mai pensato di diventare allenatore” Il caso Rocchi scuote l’Italia, il ‘transalpino Negreira’ è indagato per “complicità in frode sportiva”: Inter e Inzaghi, sotto i riflettori © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez .🔗 Leggi su Justcalcio.com Behind the Scenes of Inter-Milan | Inside the Match | Serie A 2025/26 Notizie correlate Leggi anche: Dentro “Mr.Oro - Tutto ha un prezzo”: il dietro le quinte della serie che porta in tv un mondo mai raccontato così Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Milan e Interdi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il ritorno di David, il tris dell'Inter e tutti i gol Serie A Enilive; 1966 FIFA World Cup™ Official Film: Goal! Streaming | DAZN IT; Kolarov, Palombo, Cecchi e... gli uomini che non si vedono dietro lo scudetto dell'Inter; Giro di Romandia | 4ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. Inchiesta sulla cessione di San Siro a Milan e Inter: cos'è successo e chi sono gli indagatiInchiesta a Milano sulla cessione dello stadio Meazza a Milan e Inter: nel mirino dirigenti e consulenti, si indaga su possibili irregolarità. goal.com Milan-Inter, derby (anche) di mercato: 5 obiettivi comuni per l'estateIl big match della 28a giornata di campionato è il derby tra Milan e Inter: partita da cerchiare in rosso sul calendario, i riflettori su San Siro si accenderanno oggi domenica 8 marzo alle 20.45. E ... calciomercato.com Inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter e Milan, respinto il ricorso del direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone: la Guardia di Finanza avrà accesso al suo telefono x.com L’Inter ha già alzato la coppa. Ma in Serie A c’è ancora una battaglia aperta. Due posti. Quattro squadre. Tre giornate. Il Milan è terzo con 67 punti, ma arriva da un periodo nero: un gol nelle ultime 5 giornate e sconfitta contro un Sassuolo senza più obiettivi. U - facebook.com facebook