Cortili Aperti 2026 a Roma | gratis da visitare il 24 maggio

Domenica 24 maggio 2026, a Roma, numerosi cortili e spazi storici saranno accessibili gratuitamente per la manifestazione Cortili Aperti. Questa iniziativa, alla sua XVI edizione, permette ai visitatori di scoprire ambienti spesso chiusi al pubblico. L'evento si svolge in tutta la città e coinvolge diversi luoghi di interesse storico e artistico, offrendo l'opportunità di conoscere alcuni dei cortili più nascosti e meno conosciuti di Roma.

Domenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete. In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna “Cortili Aperti”, l’iniziativa che permette di entrare gratuitamente nei cortili e nei giardini privati di alcuni tra i palazzi più affascinanti del centro storico. Un evento unico, promosso da Associazione Dimore Storiche Italiane, che trasforma la città in un museo diffuso e accessibile, svelando luoghi solitamente chiusi al pubblico e offrendo un punto di vista inedito sulla storia architettonica della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi...🔗 Leggi su Funweek.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cortili Aperti 2026 a Roma: gratis da visitare il 24 maggio; ADSI Lazio:torna Cortili Aperti nella XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche; Castelli e palazzi privati aprono le porte: torna Cortili Aperti con ADSI Lombardia; Cortili Aperti in Puglia: oltre 20 dimore storiche aperte al pubblico –. Cortili Aperti 2026 a Roma: gratis da visitare il 24 maggioDomenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete.In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna ... funweek.it Cortili Aperti, in Puglia visite gratuite nelle dimore storicheCortili Aperti in Puglia torna il 24 maggio con visite gratuite in palazzi, ville e dimore storiche. Elenco in aggiornamento. pugliapress.org Giornate Nazionali ADSI - Cortili Aperti Verona 2016 - facebook.com facebook