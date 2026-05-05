Contromano in pieno centro e con patente falsa | denunciato automobilista

Nella serata del 4 maggio, un automobilista è stato fermato dalla polizia locale nel centro di Como. Durante i controlli, è risultato che stava circolando contromano e aveva con sé una patente falsa. L’uomo è stato quindi denunciato per aver violato le norme sulla circolazione e per aver esibito un documento di guida non valido. La polizia ha sequestrato il documento e avviato le procedure di accertamento.

Circolava contromano nel cuore di Como e con un documento di guida non valido. È finito nei guai un automobilista fermato dalla polizia locale nella serata del 4 maggio.Il controlloIntorno alle 20.30, una pattuglia ha intercettato un veicolo che procedeva in senso vietato in piazza Matteotti, in.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ruba una Panda e va in Romagna. Poi la riparcheggia nello stesso punto; Suv contromano nella notte a Formello, coppia di Capranica salva per miracolo; Colpo in pieno centro ad Agrigento: svaligiato appartamento, spariti gioielli per 10mila euro; Intervento innovativo al 'Murri': protesi endoscopica unisce colon e retto, paziente torna a una vita normale. Imbocca contromano i bastioni di Porta Nuova e centra una volante: arrestata, aveva una pistolaAlla guida ubriaca, con un’amica a bordo, ha imboccato contromano i bastioni di Porta Nuova, in pieno centro a Milano. E non si è fermata all’alt della polizia, andandosi poi a schiantare frontalmente ... milano.repubblica.it Riccione, neopatentata ubriaca guida contromano: rischia fino a 5mila euro di multa - facebook.com facebook