Nelle ultime ore, il reality di Canale 5 ha annunciato l’ingresso di un nuovo concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. La comunicazione è avvenuta durante una riunione nel salone, coinvolgendo tutti i partecipanti. La prima persona ad accogliere il nuovo arrivato è stata Alessandra Mussolini, che si trovava già all’interno della casa. L’ingresso è stato confermato ufficialmente dai responsabili del programma.

Nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore il reality di Canale 5 ha introdotto una nuova presenza, comunicata ufficialmente ai concorrenti durante una convocazione in salone. L’arrivo ha modificato l’atmosfera interna, alleggerendo le tensioni emerse nei giorni precedenti. La prima a salutare la nuova arrivata è stata Alessandra Mussolini. Prima dell’ingresso, ai partecipanti è stato letto un Comunicato Ufficiale collegato alla prova della puntata precedente, quella del medley dedicato a Raffaella Carrà. In quel contesto gli uomini della Casa hanno annunciato una sorpresa legata alla sfida. Il comunicato ufficiale e la sorpresa dopo la prova.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi è entrato nella Casa”. Alessandra Mussolini la prima ad accoglierla dentro il GF Vip

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