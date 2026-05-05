Champions League in TV | programma orari e dove vederla

Da calcionews24.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Champions League 20252026 entra nel vivo con le semifinali, mentre gli appassionati si preparano a seguire le partite in televisione. Al momento, nessuna squadra italiana è rimasta in gara, e le gare si svolgono tra le squadre qualificate delle altre nazioni. La programmazione e gli orari delle partite sono stati comunicati dai broadcaster, che trasmetteranno gli incontri in diretta su vari canali e piattaforme.

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