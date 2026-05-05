Champions League in TV | programma orari e dove vederla

La Champions League 20252026 entra nel vivo con le semifinali, mentre gli appassionati si preparano a seguire le partite in televisione. Al momento, nessuna squadra italiana è rimasta in gara, e le gare si svolgono tra le squadre qualificate delle altre nazioni. La programmazione e gli orari delle partite sono stati comunicati dai broadcaster, che trasmetteranno gli incontri in diretta su vari canali e piattaforme.

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Champions League GRATIS in TV questa settimana: ecco dove vederle!

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Il nuovo formato della Champions League ha ridotto gli incassi iniziali per le big, ma l'incremento in base ai risultati può essere rilevante. Per la prossima stagione, infatti, i ricavi minimi per le italiane in corsa si aggirano intorno ai 35 milioni di euro per il Como, - facebook.com facebook

Quanto vale la qualificazione in #ChampionsLeague e quanto hanno guadagnato #Napoli, #Inter e #Juve quest'anno x.com