Casirate verso l’acquisizione dell’antica Torre Menclozzi | Un simbolo del paese

L’amministrazione comunale di Casirate d’Adda sta valutando la possibilità di acquisire l’antica Torre Menclozzi, un edificio storico situato nel paese. La proposta di donazione è stata presentata recentemente, e ora sono in corso le verifiche preliminari per accertare la fattibilità dell’operazione. La torre, considerata un simbolo locale, potrebbe diventare parte del patrimonio comunale.

Casirate d’Adda. L’antica Torre Menclozzi potrebbe entrare a far parte del patrimonio comunale. Dopo la proposta di donazione, l’amministrazione ha avviato le verifiche preliminari per valutare la fattibilità dell’ operazione. La torre, indicata come possibile manufatto di avvistamento di età romana e poi trasformata in dimora privata, è oggi quasi del tutto disabitata, ad eccezione di un appartamento collegato. È stata a lungo di proprietà di Tranquillo Berna, già sindaco di Casirate d’Adda, recentemente scomparso. L’immobile è passato in eredità alla figlia della compagna Gigliola, che lo aveva sposato poco prima della sua morte. L’attuale proprietaria ha espresso la volontà di donare la struttura al Comune, con l’obiettivo di renderla fruibile ai cittadini, anche in memoria dei precedenti proprietari.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate All’ombra dell’antica Torre di GhivizzanoQuando dalla nostra scuola ci affacciamo alla finestra, la prima cosa che vediamo è la torre di Ghivizzano. Torre dell’Orso, messa in sicurezza della torre cinquecentesca. Primo passo verso il restauroTORRE DELL’ORSO (Melendugno) - Consegnati i lavori per il salvataggio della Torre di Guardia, simbolo i Torre dell’Orso, la marina di Melendugno.