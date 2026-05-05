Campionato egiziano | lo Smouha batte lo Zamalek con un gol netto

Nel campionato egiziano, lo Smouha ha ottenuto una vittoria contro lo Zamalek grazie a un gol netto segnato nel primo tempo. La partita è stata caratterizzata da un episodio chiave che ha modificato l’andamento della gara, influendo sulla resistenza dello Smouha alla pressione avversaria. La sfida si è conclusa con il punteggio di una rete a zero, segnando un risultato importante per entrambe le squadre.

? Cosa scoprirai Come ha fatto lo Smouha a resistere alla pressione dello Zamalek?. Quale episodio ha cambiato le sorti della partita al primo tempo?. Perché lo Zamalek non è riuscito a concretizzare il vantaggio?. Come cambierà la classifica dopo questo colpo dello Smouha?.? In Breve Khaled El Ghandour colpisce il palo al sedicesimo minuto del primo tempo.. Samuel Amadi sbaglia una conclusione decisiva per lo Smouha durante la prima frazione.. La sfida si è disputata martedì 5 maggio 2026 nel campionato egiziano.. Lo Zamalek deve migliorare la precisione offensiva dopo il mancato gol subito.. Lo Smouha ha conquistato tre punti fondamentali in trasferta battendo lo Zamalek con un punteggio di 1-0, in una sfida decisa da un episodio nel contesto del campionato egiziano martedì 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campionato egiziano: lo Smouha batte lo Zamalek con un gol netto Notizie correlate Diretta gol Champions League: lo Sporting ribalta il Bodo con un netto 5-0, Kvara e Barcola per lo 0-2 del Psg, pari City Real e Arsenal avantiFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Leggi anche: Pastore netto: «Il campionato è finito: lo dicono i numeri! L’Inter vince con facilità»