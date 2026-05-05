C E I… N O… I C E !

“Oh ma te le lavi ‘ste mani?”: all’ospedale te fanno anche ‘i test per vedere se sei zozzo davvero Arezzo, weekend lungo: “Oh, ma ‘ndo vai?” — non si ferma all’alt e finisce male Rubano borsa dall’auto, ma restano fermi a fare il pieno di refurtiva: arrestati a pochi metri con tutto il catalogo dentro Arezzo, Marco Donati presenta il programma partecipato: “Se funziona, è merito dei cittadini. Se non funziona, li ascolteremo ancora più forte” “Oh ma te le lavi ‘ste mani?”: all’ospedale te fanno anche ‘i test per vedere se sei zozzo davvero Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.🔗 Leggi su Lortica.it

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