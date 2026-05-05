BACKDOOR DETECTED | 0x4856d1b5fc1a399790718f81a199c278ab539ad2 | | Persistent Debugging Interface Detection
È stato rilevato un backdoor identificato dall’indirizzo 0x4856d1b5fc1a399790718f81a199c278ab539ad2, associato a un’interfaccia di debug persistente. La scoperta riguarda una vulnerabilità che consente l’accesso non autorizzato a sistemi informatici. La notifica si basa su un avviso di sicurezza interno che segnala l’esistenza di questa interfaccia di debug attiva. Attualmente, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura o sull’origine del problema.