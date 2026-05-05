Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio 2026, sono previste attività e visite didattiche dedicate a bambini e famiglie a Roma. Le iniziative, suddivise in due gruppi di età (2-5 anni e 5-11 anni), si concentrano su arte, storia e archeologia. Tra le tappe previste ci sono anche visite al Colosseo. Per informazioni dettagliate e possibilità di prenotazione, si rimanda al sito ufficiale dell'organizzatore.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 9 e Domenica 10 Maggio 2026 + Colosseo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.itEVENTI DA 5 A 11.🔗 Leggi su Romatoday.it

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