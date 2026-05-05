Assegno di Inclusione ADI a maggio 2026 | consulta tutte le date di pagamento

Da gennaio 2024 è attivo l’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Per il mese di maggio 2026, sono state pubblicate tutte le date di pagamento relative a questa prestazione. L’ADI rappresenta una delle iniziative di assistenza sociale messe in atto per supportare le famiglie in condizioni di disagio economico.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) a maggio 2026: consulta tutte le date di pagamento Assegno di Inclusione Febbraio 2026 - Calendario Pagamenti e Novità Importi Notizie correlate Leggi anche: Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: consulta tutte le date di pagamento Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: ADDIO AL MESE DI STOP, MA LA PRIMA MENSILITÀ SI DIMEZZA; Assegno di inclusione aprile 2026: pagamento in arrivo; Assegno di Inclusione 2026: Novità INPS, rinnovo e ISEE; Assegno di Inclusione 2026: il calendario ufficiale dei pagamenti INPS. Pagamento Assegno di inclusione maggio 2026: ecco le date ufficialiScopri le date per il pagamento Assegno di inclusione maggio 2026. Leggi quando arriva l'accredito Inps per nuovi beneficiari e rinnovi. Tutte le novità Isee ... quotidianodiragusa.it Assegno di Inclusione 2026: il calendario dei pagamenti InpsScopri il calendario completo dell'Assegno di Inclusione 2026. Date Inps per ricariche, primi pagamenti e arretrati per evitare la sospensione ... quotidianodiragusa.it Assegno unico provinciale, lavoro obbligatorio e stop del cumulo con l’assegno di inclusione. Domande al via dal 18 maggio con possibilità di arretrati. https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/04/assegno-unico-provinciale-lavoro-obbligatorio-e-stop-del-cumulo - facebook.com facebook