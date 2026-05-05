Arezzo successo per il Pony Master Show | 580 atleti in campo

Arezzo ha ospitato il Pony Master Show, un evento che ha visto la partecipazione di 580 atleti. La competizione ha attirato numerosi giovani appassionati di diverse discipline equestri, con attenzione particolare alle categorie di settore club. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto e crescita per i partecipanti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti a pubblico e giudici. La Future Class ha avuto un ruolo nella selezione dei nuovi pony agonisti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la Future Class la selezione dei nuovi pony agonisti?. Quali discipline hanno attirato così tanti atleti nel settore club?. Perché il nuovo protocollo tecnico punta sulla qualità del movimento?. Come gestirà l'organizzazione l'aumento costante dei partecipanti nelle prossime edizioni?.? In Breve 580 atleti e 550 pony hanno partecipato tra il 30 aprile e il 3 maggio.. 350 partecipanti hanno disputato i campionati e 200 atleti le prove club.. Il programma ha incluso carosello, gimkana cross, gimkana 3, gimkana jump e pony games.. La Future Class ha introdotto nuovi protocolli tecnici per la valutazione dei pony.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo, successo per il Pony Master Show: 580 atleti in campo Notizie correlate Leggi anche: Per la sfilata parigina Stella McCartney sorprende gli ospiti un "My Little Pony": omaggio alla Falabella bag e all'immaginario equestre dello show Leggi anche: Misano, tornano i Campionati Italiani Master di atletica leggera: attesi migliaia di atleti Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pony Master Show 2026: il settore club è in crescita; Arezzo è il momento | Forza ragazzi riportateci in Serie B!. Pony Master Show Mascheroni: ad Arezzo due settimane di grande sportDal 23 al 26 aprile il salto ostacoli, dal 30 aprile al 3 maggio il settore club e il Campionati Italiani Mounted Games. Disponibili i link per la diretta streaming L’Arezzo Equestrian Centre è pron ... fise.it Muore un cavallo al Pony Master ShowMondo dell’equitazione, e più in generale dello sport, in lutto dopo i drammatici fatti di sabato al Pony Master Show. Si tratta di una delle più importanti competizioni giovanili a carattere ... laprovinciadibiella.it PONY MASTER SHOW 2026, orgogliosa di voi!!! Super i 3gg 0 di Agnese in 80 nella sua ultima gara con Cucu. Nella 50 Mia Ada 4^ e montato benissimo Sofia in 70, tutte alla loro prima esperienza qui ad Arezzo - facebook.com facebook