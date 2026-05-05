Aprono straordinariamente le dimore storiche nel Pescarese | l’elenco dei siti da visitare

Domenica 24 maggio si svolge la giornata nazionale delle dimore storiche, un evento che permette di visitare alcuni tra i più belli e importanti siti storici della provincia di Pescara e dell'Abruzzo. Durante questa giornata, molte di queste strutture aperte al pubblico offriranno l’opportunità di scoprire edifici di grande valore architettonico e storico. L’iniziativa coinvolge diverse dimore che normalmente non sono accessibili al pubblico durante l’anno.

Domenica 24 maggio torna la giornata nazionale delle dimore storiche. In questa occasione sarà possibile visitare alcuni dei luoghi più belli e straordinari della provincia di Pescara e dell’intero Abruzzo. Promossa, come sempre, dall’associazione Dimore storiche italiane, la manifestazione è.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dimore storiche: aprono al pubblico i palazzi Verga, Zurlo e Venneri; Ponte di maggio nel Cuneese: castelli, musei e dimore storiche aprono le porte ai visitatori. Cortili Aperti, in Puglia visite gratuite nelle dimore storicheCortili Aperti in Puglia torna il 24 maggio con visite gratuite in palazzi, ville e dimore storiche. Elenco in aggiornamento. pugliapress.org Domenica 24 maggio le dimore storiche aprono ai visitatoriDomenica 24 maggio le dimore storiche aprono ai visitatori. Domenica 24 maggio ADSI Sardegna celebra la XVI edizione della ... sardegnareporter.it VILLE APERTE IN FRIULI VENEZIA GIULIA – 1 MAGGIO 2026 VENERDì 1 MAGGIO 2026 Nei comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, San Giovanni al Natisone, dodici gioielli d’arte aprono straordinariamente i loro battenti - facebook.com facebook