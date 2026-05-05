Allontanamento dalla famiglia | quando un neonato può essere tolto ai genitori

A Roma, le forze dell'ordine hanno scoperto un neonato di quindici giorni in un appartamento. Il bambino era nudo, sottoalimentato e circondato da rifiuti e muffa. Accanto a lui sono state trovate circa cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti. La polizia ha portato il neonato in ospedale per le prime cure, mentre sono in corso indagini sullo scenario di abbandono e sul coinvolgimento dei genitori.

A Roma la polizia locale ha ritrovato un neonato di quindici giorni all’interno di un appartamento. Lo ha trovato nudo, sottopeso, denutrito, circondato da rifiuti, muffe e quasi cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti. Il bambino è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Umberto I, il compagno della madre arrestato per spaccio, la madre denunciata e il bambino collocato in sicurezza su disposizione dell’autorità competente, con intervento della Procura per i Minorenni. Una vicenda che ha generato, come spesso accade, reazioni forti e domande legittime: come è possibile che un neonato si trovi in quelle condizioni? Chi aveva il dovere...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Allontanamento dalla famiglia: quando un neonato può essere tolto ai genitori Notizie correlate Famiglia del bosco: sospeso l’allontanamento dalla casa famigliaABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del Tribunale dei minori Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione... Famiglia nel bosco, sospeso allontanamento dei bimbi dalla casa famiglia: Catherine incontrerà i figliNovità importante nel caso della famiglia nel bosco: il trasferimento dei bimbi dalla casa famiglia di Vasto dove si trovano da ormai quattro mesi è... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Famiglia del bosco: i bambini restano in casa famiglia; Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; Famiglia nel bosco: i figli restano in struttura, improcedibile il ricorso; Mamma, ho paura di non tornare a casa: il bimbo della famiglia nel bosco e l'audio-choc in piena notte. Allontanamento dalla famiglia: quando un neonato può essere tolto ai genitoriParliamo di allontanamento dei minori dai propri genitori. Vediamo quando è possibile e qual è la procedura prevista dalla legge. gravidanzaonline.it Nuova batosta per la famiglia del bosco: respinto il ricorso contro l’allontanamento di Catherine dalla casa famigliaLa Corte d’appello ha giudicato il reclamo improcedibile. I Trevallion si opponevano all’ordinanza del tribunale per i minorenni che ha separato la madre dai tre figli. Agli atti l’audio del bambino ... quotidiano.net Denunciato un 30enne già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: confermato l'allontanamento della madre dai figli x.com