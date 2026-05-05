Allontanamento dalla famiglia | quando un neonato può essere tolto ai genitori

Nella capitale, le forze dell'ordine hanno scoperto un neonato di quindici giorni in un appartamento abbandonato. Il bambino era nudo, sottopeso e denutrito, circondato da rifiuti, muffa e circa cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta durante un intervento di controllo, portando all’allontanamento del neonato dai genitori e all’avvio di procedimenti legali.

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A Roma la polizia locale ha ritrovato un neonato di quindici giorni all’interno di un appartamento. Lo ha trovato nudo, sottopeso, denutrito, circondato da rifiuti, muffe e quasi cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti. Il bambino è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Umberto I, il compagno della madre arrestato per spaccio, la madre denunciata e il bambino collocato in sicurezza su disposizione dell’autorità competente, con intervento della Procura per i Minorenni. Una vicenda che ha generato, come spesso accade, reazioni forti e domande legittime: come è possibile che un neonato si trovi in quelle condizioni? Chi aveva il dovere...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Allontanamento dalla famiglia: quando un neonato può essere tolto ai genitori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Argomenti più discussi: Allontanamento dalla famiglia: quando un neonato può essere tolto ai genitori; Quando il giudice può allontanare un figlio dalla madre?; Famiglia nel bosco, bimba ricoverata per crisi respiratoria. Garante per l'Infanzia: La mamma non è con lei; Famiglia del bosco, respinto il ricorso: mamma Catherine non torna dai figli. Qualcun altro ha un partner proveniente da una famiglia sana che semplicemente non riesce a capire? - Reddit reddit