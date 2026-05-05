Allontanamento dalla famiglia | quando un neonato può essere tolto ai genitori

A Roma, una squadra della polizia locale ha scoperto un neonato di quindici giorni in un appartamento. Il bambino era nudo, sottopeso e denutrito, e si trovava in un ambiente sporco, con rifiuti e muffe. Accanto a lui sono state trovate quasi cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti. La presenza di condizioni igieniche precarie e droghe ha portato alla decisione di allontanare il neonato dai genitori.

A Roma la polizia locale ha ritrovato un neonato di quindici giorni all’interno di un appartamento. Lo ha trovato nudo, sottopeso, denutrito, circondato da rifiuti, muffe e quasi cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti. Il bambino è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Umberto I, il compagno della madre arrestato per spaccio, la madre denunciata e il bambino collocato in sicurezza su disposizione dell’autorità competente, con intervento della Procura per i Minorenni. Una vicenda che ha generato, come spesso accade, reazioni forti e domande legittime: come è possibile che un neonato si trovi in quelle condizioni? Chi aveva il dovere...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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