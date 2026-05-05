Alfa da Tik Tok alla terapia | Avete ragione a essere arrabbiati
Recentemente, un noto autore di successo, conosciuto per opere come Il Filo Rosso, ha partecipato a un evento all’università Cattolica di Milano, organizzato dalla facoltà di Scienze della formazione e dal dipartimento di Pedagogia. Durante l’incontro, ha affrontato temi legati alla sua esperienza, passando dal popolarissimo utilizzo di Tik Tok alla sua attività di terapista. La sua presenza ha attirato l’attenzione di studenti e docenti interessati a conoscere meglio il percorso e le riflessioni dell’autore.
Alfa (autore de Il Filo Rosso e altri successi) è intervenuto nelle scorse ore all’università Cattolica di Milano per un incontro organizzato dalla facoltà di Scienze della formazione e dal dipartimento di Pedagogia. L’appuntamento, intitolato “Il filo rosso tra giovani, educazione e musica”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: E se ti dicessimo che questo asciugacapelli Philips, già virale su Tik Tok e best seller, può essere tuo a poco più di 20 euro?
Quella volta che Cassandra Scalfari immaginò un futuro da Tik-Tok, e noi non lo capimmoQuesto articolo esiste solo grazie ad Andrea Minuz e al suo “Egemonia senza cultura – Storia sentimentale di un’ossessione italiana”, del quale dopo...