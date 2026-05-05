Alfa da Tik Tok alla terapia | Avete ragione a essere arrabbiati

Recentemente, un noto autore di successo, conosciuto per opere come Il Filo Rosso, ha partecipato a un evento all’università Cattolica di Milano, organizzato dalla facoltà di Scienze della formazione e dal dipartimento di Pedagogia. Durante l’incontro, ha affrontato temi legati alla sua esperienza, passando dal popolarissimo utilizzo di Tik Tok alla sua attività di terapista. La sua presenza ha attirato l’attenzione di studenti e docenti interessati a conoscere meglio il percorso e le riflessioni dell’autore.