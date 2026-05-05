Acque Vive | il Po diventa palcoscenico tra natura musica e socialità

Sabato 9 maggio a Isola Serafini si svolgerà un evento che coinvolgerà la navigazione sul Po, con spettacoli musicali e momenti di socialità. L'iniziativa è organizzata da Bleech Festival e Mirapo, proponendo un programma che unisce musica dal vivo e attività lungo il fiume. L'evento mira a creare un momento di incontro tra gli amanti della natura, della musica e delle tradizioni locali.

Sabato 9 maggio a Isola Serafini, Bleech Festival e Mirapo per un evento tra navigazione, musica e festa. Bleech Aps, l’associazione culturale piacentina organizzatrice del Bleech Festival, apre il 2026 con “Acque Vive”, un evento speciale dedicato al fiume Po che unisce esperienza naturalistica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Mozart : Pourquoi il reste la plus grande star de l’Histoire -Documentaire Artistes- MG Notizie correlate Il lungomare diventa un grande palcoscenico con "Beat Fest": in arrivo musica, street food e mercatini“Vogliamo che Beat Fest diventi l’appuntamento che scandisce l’inizio dell’estate.