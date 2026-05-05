È arrivata una comunicazione importante per il basket italiano, diffusa sui canali social di Achille Polonara. La notizia riguarda un evento che coinvolge direttamente il giocatore e rappresenta un momento significativo per il settore. Fino a questo momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o commenti ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

È arrivata la comunicazione che segna un passaggio importante per il basket italiano. La notizia è stata resa nota attraverso i canali social di Achille Polonara. Nel messaggio diffuso online, Polonara ha comunicato la scelta di interrompere la carriera da professionista. Il giocatore, legato alla Virtus Bologna e reduce da un periodo in cui si era spostato in Sardegna per una nuova esperienza con la Dinamo Sassari, ha spiegato di non riuscire più a sostenere i livelli richiesti dall’attività agonistica. La decisione arriva dopo tentativi di ripresa attraverso allenamenti individuali, ma con la consapevolezza di non poter tornare alle condizioni atletiche necessarie per competere stabilmente ai massimi livelli.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Achille Polonara, la brutta notizia è appena arrivata!

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