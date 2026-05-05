A Faenza si festeggia la patrona e cambia la viabilità | ecco tutte le modifiche in programma

A Faenza si avvicinano le celebrazioni dedicate alla Beata Vergine delle Grazie, patrona della città, previste dal 7 al 10 maggio. In vista delle manifestazioni, sono state disposte diverse modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento degli eventi e garantire la sicurezza pubblica. Le variazioni interesseranno alcune strade e piazze del centro, con cambiamenti temporanei alla circolazione e alla sosta.

In occasione delle celebrazioni per la Beata Vergine delle Grazie, patrona di Faenza, in programma tra giovedì 7 e domenica 10 maggio, sono state disposte una serie di modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza pubblica e il corretto svolgimento delle iniziative.Le restrizioni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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