1 1 x x x x x x 2 1 1 1

Il 5 maggio 1946 si giocò la prima schedina del Totocalcio, segnando l’inizio di una tradizione che dura da ottant’anni. Nei primi anni, il lavoro consisteva principalmente nel controllare le schedine inserite dai giocatori. Con il passare del tempo, questa attività si è evoluta, ma l’origine rimane legata a quella prima partita ufficiale. La storia di questa scommessa si intreccia con quella del gioco d’azzardo in Italia.

«La prima schedina del Totocalcio fu giocata il 5 maggio 1946, ottant’anni fa. Il mio primo lavoro è stato spuntare le schedine. Il meccanismo era semplice, meccanico e insieme ipnotico. Si mandava a memoria la sequenza come una poesia, e si cercavano i 12 e i 13. La sequenza continuava a girare in testa anche dopo, tornando a casa, nel dormiveglia» Ha cominciato nel 1974 come cronista al Corriere d'Informazione, poi è partito per il militare e al suo ritorno il lavoro da giornalista non c'era più. Così ha cominciato a lavorare nel negozio di ottica della sua famiglia, ma per tutta la vita gli è rimasto l'amore per i giornali. Nel 1979 ha inventato la rassegna stampa di Radio Popolare, cedendo poi la conduzione a Gad Lerner.🔗 Leggi su Ilpost.it

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