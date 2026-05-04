Zeynep di Forbidden fruit com’è oggi l’attrice dopo quasi 10 anni

Dopo quasi dieci anni dalla prima messa in onda di Forbidden Fruit, l’attrice che interpreta Zeynep continua a essere presente nel panorama televisivo italiano. La soap, trasmessa su Canale 5 dal 2025, mantiene un seguito fedele, con il pubblico che segue con interesse le vicende dei personaggi. La presenza dell’attrice nel cast si è consolidata nel tempo, contribuendo alla longevità della serie.

Sono passati anni dal debutto di Forbidden Fruit, eppure la soap continua a conquistare il pubblico italiano, che dal 2025 segue con passione le intricate vicende dei suoi protagonisti su Canale 5. Una storia fatta di intrighi, amori e colpi di scena che, episodio dopo episodio, ha saputo costruire un legame sempre più forte con gli spettatori, incuriositi anche dall’evoluzione degli attori nel corso degli anni. Tra i volti più amati c’è senza dubbio quello di Sevda Erginci, che nella serie ha interpretato la dolce e riservata Zeynep. Un personaggio che si è distinto fin da subito per il suo carattere lontano dagli eccessi, in netto contrasto con quello della sorellastra Yildiz, più ambiziosa e determinata a scalare la società.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Anticipazioni Forbidden fruit, Yildiz rovina la festa di Halit e Sahika

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