Recentemente, si è parlato molto del divieto di social media in Australia, con alcuni considerandolo un provvedimento discutibile. Si analizza anche come la richiesta di verifica dell’identità possa influire sulla privacy dei minori che utilizzano piattaforme online. Inoltre, il fondatore di Wikipedia ha espresso preoccupazione riguardo alla sorveglianza digitale imposta dai governi, definendola un rischio per la libertà degli utenti.

? Cosa scoprirai Come influisce la verifica dell'identità sulla privacy dei minori online?. Perché Jimmy Wales definisce pericolosa la sorveglianza digitale imposta dai governi?. Cosa spinge gli algoritmi dei social a premiare la tossicità digitale?. Come impattano i chatbot IA sul traffico e sui costi di Wikipedia?.? In Breve Wikipedia registra calo traffico umano dell'8% per via dei chatbot IA.. Il modello di Wikipedia si basa sulla gestione comunitaria contro moderatori anonimi.. Wales cita Roblox per i rischi del riconoscimento facciale sui minori.. Il governo Albanese propone divieto social per utenti sotto i 16 anni.. Jimmy Wales critica duramente il divieto australiano sui social media per i minori, definendolo un disastro totale e una vergogna che espone i giovani a rischi di sorveglianza digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wikipedia: il divieto social in Australia è una “vergogna

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