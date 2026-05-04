Wanda Nara si prepara a debuttare come attrice in una commedia romantica, segnando un cambiamento nella sua carriera. L’artista ha annunciato l’ingresso nel mondo del cinema, lasciando da parte momentaneamente il suo ruolo pubblico e mediatico. La sua partecipazione al film rappresenta un passo inedito nel suo percorso professionale, che apre una nuova fase. La produzione del film è in corso e la data di uscita è prevista nel prossimo futuro.

Inizia un nuovo capitolo della vita professionale di Wanda Nara che è pronta a recitare all'interno di una commedia romantica: inizia per lei una nuova fase? Wanda Naraè pronta a diventare attrice, infatti dopo aver chiuso il capitolo sportivo come procuratrice ed aver iniziato a fare l’influencer e conduttrice, adesso si stanno apprende per lei le porte da attrice. Infatti, secondo quanto rivelato da Dandalo, sembra che sia entusiasta di recitare all’interno di questo film, una commedia romantica. Il film con cui debutterà sarà un remake di una pellicola messicana,Quieres ser mi hijo?(Vuoi essere mio figlio?). Qui interpreterà una donna di 43 anni che si innamora di un aitante 20enne, ma lei gli chiederà di fingersi suo figlio per un colloquio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Wanda Nara sbarca al cinema: la nuova vita da attrice

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