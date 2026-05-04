Vuoi vedere Sinner a Roma? Preparati | il biglietto costa come un weekend al mare

Per assistere alle partite di Jannik Sinner a Roma nel 2026, i biglietti hanno un costo equivalente a quello di un fine settimana al mare, secondo quanto riportato dagli organizzatori. La vendita dei tagliandi è già aperta, con prezzi che variano in base alla posizione e alla data dell'evento. La modalità di acquisto prevede canali ufficiali online e punti vendita autorizzati. La competizione si svolgerà nel mese di maggio presso il circolo sportivo della capitale.

Vedere Jannik Sinner a Roma è il sogno di molti appassionati di tennis, ma nel 2026 questo desiderio ha un prezzo che non passa inosservato: il prezzo per un biglietto per gli Internazionali d’Italia può infatti raggiungere cifre paragonabili a quelle di un breve viaggio, soprattutto quando in cartellone ci sono le partite più importanti. Ma quanto costa davvero? Scopri cosa deve aspettarsi chi vuole vivere il grande tennis dal vivo. Quanto costa un biglietto vedere Sinner a Roma, agli Internazionali di tennis 2026?. Il Campo Centrale del Foro Italico, dove si giocano i match più attesi e le finali (e dove speriamo di vedere Sinner) ha dei prezzi che salgono rapidamente: per la finale del singolare maschile si parte da circa 587 euro per un posto nei distinti, ma si può arrivare fino a superare i 1.🔗 Leggi su Funweek.it

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