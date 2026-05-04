Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 4 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo un quadro completo delle situazioni di mobilità nella regione. Questo tipo di comunicazioni è frequente per aggiornare gli utenti su eventuali disagi o variazioni nelle condizioni di circolazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sul grande raccordo anulare in in zona Ci sono code tra la Roma Fiumicino e l'uscita Aurelio a causa di un precedente incidente ora mi hai rimosso ma permangono forti rallentamenti code per traffico intenso poi su via Cristoforo Colombo da mezzo Dammi una via di Malafede in direzione di Ostia Infine le notizie dalla capitale questa sera allo stadio Olimpico si gioca Roma Fiorentina match valido per la 35a giornata di campionato di Serie A calcio d'inizio alle ore 20:45 consuete discipline di traffico durante le fase...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 20:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 10:25; Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sul grande raccordo anulare ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook