Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 4 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione, proveniente dall’ente responsabile della mobilità regionale, fornisce informazioni aggiornate sulle condizioni delle strade e sulle eventuali variazioni della circolazione in quella zona. L’aggiornamento si inserisce in un consueto monitoraggio delle condizioni del traffico locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata tutto sommato scorrevole sulla rete viaria regionale ad eccezione dei rallentamenti per traffico sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo in ingresso a Roma e sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ti segnalano Inoltre code per cantieri attivi sull'Appia in prossimità della via dei Laghi Verso il raccordo anulare nel basso Lazio sulla via dei Monti Lepini tra Prossedi a Giuliano di Roma nei due sensi di marcia per i cantieri.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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