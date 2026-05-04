Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11 | 25

Nella mattina del 4 maggio 2026, alle 11:25, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nell'area di Roma e del Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha ascoltato un servizio informativo riguardante le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. L'informazione viene fornita periodicamente per tenere aggiornati gli automobilisti sulle situazioni di circolazione nella regione.

Astral infomobilità trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole sulla rete viaria regionale uniche eccezioni rallentamenti per cantieri attivi sulla Ardeatina tra via di Castel di Leva via della Falcognana In entrambe le direzioni nel basso Lazio sulla via dei Monti Lepini tra Prossedi a Giuliano di Roma nei due sensi di marcia Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto da oggi fino al prossimo 31 luglio si svolgeranno lavori di manutenzione programmata pertanto alcuni treni regionali subiranno variazioni....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e di nuovo buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook