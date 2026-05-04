Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito le ultime notizie sul traffico e eventuali disagi in tempo reale, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. La comunicazione si rivolge a chi desidera conoscere lo stato delle strade e le eventuali criticità per pianificare al meglio i propri spostamenti.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla A1 Roma Firenze rimosso il veicolo in panne al km 527 e 500 e rallentamenti residui tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta in prossimità dell'uscita Aurelia è più avanti dalla Prenestina la Tiburtina in interna segnaliamo code dalla macchia andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo file da Fiorentini al bivio per la tangenziale est in direzione centro e in senso opposto code da Tor Cervara...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo buona Pasqua e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla A1 ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook