Valsorda | sfalci mirati per salvare le orchidee dall’asfodelo

A Valsorda, sono state avviate operazioni di sfalcio mirato con l’obiettivo di contrastare l’avanzata dell’asfodelo e proteggere le orchidee presenti nell’area. Le tecniche agronomiche adottate prevedono interventi specifici per eliminare le piante invasive senza danneggiare le specie autoctone. Queste azioni vengono eseguite periodicamente per contenere l’invasione e mantenere l’equilibrio dell’habitat naturale.

? Cosa scoprirai Come può uno sfalcio mirato fermare l'invasione dell'asfodelo?. Quali tecniche agronomiche proteggono le orchidee di Valsorda?. Chi coordina gli interventi per salvare la biodiversità locale?. Cosa accadrà ai pascoli se l'asfodelo dovesse prendere il sopravvento?.? In Breve Progetto Life coordinato dalla professoressa Daniela Gigante dell'Università di Perugia. Ermanno Rosi ha guidato gli operatori comunali in tre aree specifiche. Intervento pianificato con la Comunanza agraria Appennini Gualdese per il territorio. Misure precauzionali già attivate dal Comune di Gualdo Tadino nel 2025. A Valsorda, nei pascoli protetti dalla rete Natura 2000, la squadra del Comune ha completato gli sfalci mirati per frenare l’invasione dell’asfodelo e proteggere le orchidee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valsorda: sfalci mirati per salvare le orchidee dall’asfodelo Notizie correlate Lombardia: 32 milioni per salvare le imprese dall’inflazioneIl tessuto produttivo della Lombardia si trova a fronteggiare uno scenario internazionale segnato da tensioni e instabilità, con l’assessore Guido... Leggi anche: Le orchidee spontanee