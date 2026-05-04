La trasmissione di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, continua ad attirare l’attenzione del pubblico. La recente puntata di “Uomini e Donne” è stata trasmessa inedita e ora si può trovare anche in replica. I telespettatori interessati a rivedere le vicende dei protagonisti possono consultare le diverse piattaforme digitali o i servizi di streaming offerti dal canale.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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