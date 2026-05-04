Università di Parma e Polizia di Stato insieme | firmato protocollo sulle scienze forensi

Questa mattina presso l’Aula Magna dell’Università di Parma si è svolta la firma di un protocollo di intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’ateneo. La cerimonia ha visto la partecipazione del Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e del Rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli. L’accordo riguarda la collaborazione tra le due istituzioni nel campo delle scienze forensi.

Questa mattina il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli hanno sottoscritto, presso l’Aula Magna dell’Ateneo, un Protocollo di Intesa fra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Università.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate VII edizione congresso di criminologia e scienze forensiIl 30 Maggio 2026, presso MH Florence Hotel di Firenze, si terrà la VII edizione del congresso nazionale di criminologia e scienze forensi,... Cassino, firmato protocollo tra Procura, Forze di Polizia e Camere di Commercio per contrastare reati economiciL’accordo punta a potenziare il monitoraggio delle imprese con scambio dati telematici e accesso online al Registro Imprese per prevenire illegalità... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il 5xmille all'Università di Parma; 29 aprile: conferenza stampa di presentazione dell’accordo quadro fra Università di Parma e Special Olympics Italia; 8 maggio: all’Università di Parma L’Europa del cibo vicina ai giovani; 11 e 12 maggio: all’Università di Parma la conferenza annuale di Food Law Academics Network. Chimica analitica, intesa tra l'Università di Parma e il Dipartimento di PsUniversità di Parma e Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza hanno siglato un protocollo d'intesa per collaborare nel settore delle scienze forensi, sempre più cruciali nelle i ... ansa.it Scienze forensi, protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Università di ParmaIl Capo della Polizia Pisani considera l'odierna sottoscrizione un passaggio strategico per rafforzare il rapporto tra pratica forense e mondo accademico ... italpress.com Oggi la Cerimonia di firma del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Università di Parma. Sono intervenuti il Capo della Polizia Vittorio Pisani e il Rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli. • • • #unipr #u - facebook.com facebook A Parma una tre giorni dedicata alla conservazione della natura: incontri, proiezioni, dibattiti. L’iniziativa s’inserisce nel quadro della collaborazione tra #unipr e il Southern African Wildlife College (SAWC) unipr.it/notizie/dal-21… x.com