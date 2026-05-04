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Sono state aggiornate le ultime notizie sul calciomercato, con novità provenienti dalla redazione di Calcio News24. La sessione estiva, considerata il periodo più movimentato dell’anno, è entrata nel vivo, portando varie indiscrezioni e trattative in corso. Le informazioni vengono costantemente aggiornate nel corso della giornata, offrendo un quadro completo delle mosse più recenti nel mondo del calcio.

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