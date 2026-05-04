Tso per la moglie di Loris Bianchi | sotto effetto di droghe ha aggredito con un coltello la titolare di un hotel

Una donna, moglie di un uomo coinvolto in un caso di cronaca, è stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio dopo aver aggredito con un coltello la proprietaria di un hotel. Secondo quanto riferito, si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dell’episodio. La vicenda riguarda anche il legame con un caso di morte avvenuto a Rimini nel 2023, in cui è coinvolta la famiglia della donna.

Serena Badia è la moglie di Loris Bianchi, il fratello di Manuela, la nuora di Pierina Paganelli, trovata morta a Rimini nel 2023. La donna ha brandito un coltello in un hotel puntandolo contro la titolare. Denunciata per porto abusivo d’arma, è stata ricoverata in TSO ed è ora in coma farmacologico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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