Una nuova normativa introduce il divieto di utilizzo di software in cloud e prevede una quinta comunicazione obbligatoria per le imprese. La disposizione riguarda specificamente le aziende che devono rispettare procedure di comunicazione periodiche e aggiornate, con l’obiettivo di regolamentare l’uso di tecnologie digitali. La modifica si inserisce in un quadro di norme volte a gestire in modo più controllato gli strumenti informatici adottati dalle imprese.

L’esclusione dei software in cloud e un’ulteriore comunicazione obbligatoria per le imprese, la quinta. Con queste due novità dell’ultimissim’ora trova finalmente una forma definitiva il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0, che agevola con l’iperammortamento investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Il provvedimento è stato firmato lunedì 4 maggio dal ministro per le Imprese e il made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, e subito dopo la bollinatura della Ragioneria sarà firmato dal ministro dell’Economia (Mef) Giancarlo Giorgetti. Secondo le previsioni ministeriali, i successivi passaggi – esame della...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Transizione 5.0, stop al cloud e cinque comunicazioni per le imprese

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Transizione 5.0, dal Governo 1,5 miliardi per le imprese e credito d’imposta al 90%Dopo giorni di nervosismo tra imprese e Governo, il braccio di ferro sulla Transizione 5.

Leggi anche: Orsini (Confindustria) soddisfatto per il tavolo sulla Transizione: “Mette le imprese al centro”

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Transizione 5.0, conferma credito d’imposta: ricevute GSE dal 29 aprile; Esodati Transizione 5.0, inviate le conferme dei crediti spettanti; Transizione 5.0, permane la fase di incertezza per le aziende agricole; Transizione 5.0: Comunicazioni GSE Entro il 28 Febbraio 2026, Guida Pratica.

Imprese, stop al piano Transizione 5.0: risorse esauriteRisorse a disposizione esaurite e quindi stop al piano Transizione 5.0. Lo ha formalizzato attraverso un Decreto Direttoriale, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso. milanofinanza.it

Transizione 5.0, stop ai fondi. Così si penalizzano le aziende che investonoArezzo, 7 novembre 2025 – Transizione 5.0, stop ai fondi. Così si penalizzano le aziende che investono. Maurizio Baldi (Presidente Confartigianato Imprese Arezzo): La misura compromette la ... lanazione.it

La crisi energetica mostra quanto sia urgente accelerare la transizione. Come ricorda il prof. @gruggieri oggi in edicola su @fam_cristiana, rinnovabili, elettrificazione ed efficienza sono già alternative concrete, ma l’Italia è ancora in ritardo. #energia #soste x.com

Volvo Trucks accelera sulla transizione elettrica dei camion, lanciando nuovi modelli con maggiore autonomia e puntando a superare il diesel. https://auto.everyeye.it/notizie/volvo-gongola-mai-facile-sostituire-camion-diesel-elettrici-875679.htmlutm_medi - facebook.com facebook