Traffico Roma del 04-05-2026 ore 18 | 30

Venerdì 4 maggio 2026, alle 18:30, il traffico a Roma era molto intenso, soprattutto sul Raccordo Anulare, dove si sono registrate code a tratti in alcune corsie. La situazione si è presentata con rallentamenti e file in diverse zone, rendendo difficile la circolazione nella capitale in questo orario. Nessun incidente segnalato, ma il flusso di veicoli ha causato congestioni lungo il percorso.

Luceverde Roma traffico intenso Vista l'ora sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tranne svincolo A24 tra Appia e Pontina È tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia senza la situazione in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino è l'uscita per Roma sud e nelle due direzioni sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salaria allo stadio Olimpico questa sera alle 20:45 incontro di calcio Roma Fiorentina previsti consuete i provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-05-2026 ore 18:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 05-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Weekend del 25 aprile a Roma: dove cambiano traffico e trasporti; Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekend; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato. Traffico Roma del 04-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con disagi traffico su via della Pisana tra via Baressa e ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovate intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana della Salaria e poi più ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook